İnegöl Kalesi nerede? İnegöl Kalesi kim tarafından fethedildi? İnegöl Kalesi ne zaman, hangi yıl fethedildi? soruları Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, İnegöl Kalesi nerede, ne zaman fethedildi? İnegöl Kalesi'ni kim fethetmiştir? İnegöl'ün Fethi ne zaman? Ayrıntılar sizlerle...

İNEGÖL KALESİ NEREDEDİR?

İnegöl Kalesi olarak bilinen ve Bizans döneminde Anglecoma Kalesi adıyla anılan tarihin önemli parçalarından olan kale, Bursa ilinin İnegöl ilçesinde yer alır.

Bursa İnegöl haritadaki yeri:

İNEGÖL'ÜN FETHİ TARİHTE NE ZAMAN?

İnegöl'ün Fethi veya Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması, İnegöl Tekfurluğu tekfuru Aya Nikola ve Osmanlı Devleti'nin Ordu Komutanı Turgut Bey arasında savaş. Savaş, Fetihle sonuçlanmıştır. Bu fetih, Osmanlı Tarihinde Kulacahisar Fethinden sonra ikinci fetih'tir. Fetih sırasında Sultan Osman Han'ın ağabeyi Gündüz Gazi şehit düşmüş ve Nikola, Turgut Alp tarafından öldürülmüştür. Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Bursa'nın Fethi'ne (1326) ve Osmanlı'nın tamamen bağmısız olmasına yol açmıştır.

İNEGÖL NEREDE?

İnegöl, Bursa iline bağlı ilçedir. Marmara Bölgesi içinde yer almaktadır.

İNEGÖL İSMİNİN KÖKENİ

İnegöl halkı arasında şehrin eski isminin bilinmesine rağmen efsaneler dillendirilmektedir. Şehrin eski ismi "Inek Göl". Etimolojik değişimler (yani söylene söylene) sonucu İnegöl adını almıştır. Fakat belediye önünde yapılan inşaatların zemin sondajlarında kabuklu su ürünlerinin kalıntıları çıkmaktadır ki, bu isminin kökeninin gölden geldiği hakkında önemli bir kanıttır. Çünkü Yenice kasabası ile İnegöl arasında bataklık olduğu tarihi kayıtlarda mevcut olup, bugün bile bataklı mevkii adında arazi tapuları düzenlenmektedir. Zemin dip suları bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle isminin göl ile ilgili olması kuvvetle muhtemeldir.

Şehrin adının tekfur kızının söylemiş olduğunu iddia edildiği gibi "Ey Ne Göl" ya da "İğne Göl" vs. yakıştırmalar efsanedir. Ancak İnegöl adının Angelacoma'nın bozulmuş söylenişi olduğuna dair iddiaları doğrulayacak bir kaynak (kitabe-mezartaşı vs.) henüz ele geçirilememiştir.

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