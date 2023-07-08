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İnegöl'de su kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

İnegöl'de su kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emre Y'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü ile yanındaki Günel Y. ve Elif Y. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Emre Y'nin kullandığı 35 AV 7949 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler bölgesinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Kazada sürücü ile yanındaki Günel Y. (37) ve Elif Y. (10) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Otomobil

Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Otomobil Haberler

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