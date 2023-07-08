İnegöl'de su kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Emre Y'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü ile yanındaki Günel Y. ve Elif Y. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi.