Üye Girişi
Haberler
İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı

İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı

Otomobil Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini terk ederek kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili, terk edilmiş halde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında devriye görevi sırasında, Mimar Sinan Bulvarı'nda arka plakası olmayan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarına bulundu. Sürücü, ihtara uymayıp ekiplerden kaçarak Bursa-Ankara kara yoluna çıktı. Takip sırasında izini kaybettiren sürücünün otomobili, Süleymaniye Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin plakasının 16 BBK 773 olduğu tespit edildi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin plakasına, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmekten 4 bin 64, kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 3 bin 804, dur ihtarına uymamaktan 951 lira cezai işlem uygulandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Hisarcık İnegöl Bursa Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title