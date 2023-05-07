İnegöl'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl-Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan Samet A. (26) yönetimindeki 16 SE 219 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeyken Eymir Mahallesi'ne dönüş yapan İnci Ö. (30) yönetimindeki 16 F 0777 plakalı otomobile yandan çarptı. Otomobil sürücüsü Samet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Nevide A. (65), Mürüvvet A. (59), Merve Ö. (29) ve Hafza Ö. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.