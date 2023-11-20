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İnegöl'de otomobil traktörle çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tomruk yüklü traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.