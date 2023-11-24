İnegöl'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp ters dönen otomobilin sürücü Muhammed M. (34) yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Sanayiden İnegöl'e seyir halinde olan Muhammet M. yönetimindeki 26 AAG 746 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan araç takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Muhammet M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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