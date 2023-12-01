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İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 genç yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Avarlar Kavşağından Fatih Cami istikametine seyir halinde olan Nizam C.(39) yönetimindeki 16 NSC 82 plakalı otomobil, kavşaktan U dönüşü yapan Zekeriya T.(17) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi Arda T.(13) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

İnegöl Bursa Otomobil Haberler

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