İnegöl'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrilerek ters döndü ve içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Alanyurt-İnegöl yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda seyreden Ömer H. idaresindeki 16 F 4613 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
Kazada, ters dönen araçta bulunan Muhammet A. (19) yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil