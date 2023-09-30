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İnegöl'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrilerek ters döndü ve içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.