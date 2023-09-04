İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüsamettin Ş.'nin (42) yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Ş., 16 ANH 483 plakalı motosikletiyle 19'uncu Mobilya Sokak'ta seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan Mehmet Can Ö. (35) yönetimindeki 16 AYE 555 plakalı otomobille çarpıştı. Hüsamettin Ş., yola savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hüsamettin Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Can Ö.'yü gözaltına aldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)