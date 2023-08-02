İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi ile Paşaören Mahallesi arasında meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi ile Paşaören Mahallesi arasında kamyonet ile otomobilin karıştığı kaza da 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesinde Paşaören Mahallesi istikametine seyir halinde olan Rafet Y. yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet ile karşı istikametinden seyir halinde Filiz Ö. yönetimindeki 34 EHF 034 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş.(35), Canan Ö. ile Nazan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.