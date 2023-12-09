Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de arkadaşının babasının otomobilini çalan gençler kaza yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İnegöl'de bir genç, arkadaşının babasının otomobilini çalarak kontrolü kaybedip ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşı Kürşat A.'nın (16) babasından habersiz aldığı otomobili kullanan Bekir Osman Ç. (17), kontrolü kaybedip ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Cenon Bulvarı'nda meydana geldi. Küşat A., evde uyuyan babası Nihat A.?nın cebinden anahtarını aldığı 16 AIJ 740 plakalı otomobili, arkadaşı Bekir Osman Ç. ile birlikte kaçırdı. Bekir Osman Ç. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kenarındaki dere yatağında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 2 çocuk polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılırken, haberi duyup bölgeye gelen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Kürşat A. ile Bekir Osman Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

İnegöl Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı? 9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Juventus - Napoli maçı CANLI izle! Juventus - Napoli maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor 2024 kadrosu! Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title