İnegöl'de alkol alan genç otomobille kaza yaptı: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezmeye çıkan Arda Ç.'nin (16) kullandığı otomobil ile karşı şeritten gelen araç kafa kafaya çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada, Arda Ç., 2.40 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Ç.'nin kullandığı 16 AED 981 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf D.'nin (29) idaresindeki 16 KJ 177 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf D., Arda Ç., Damlanur İ. (15), Enes K. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri hastanede, kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi yaptı. Arda Ç.'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arda Ç., Damlanur İ., (15) ve Enes K.'nın araçla gezmeye çıktıkları, öncesinde de alkol aldıkları öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.