İnegöl'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpışması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gürbüz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki sürücü Kamuran Kartal yönetimindeki 43 ACK 294 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Mehmet Küskü yönetimindeki 16 ARL 198 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Kamuran Kartal yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.