İnebolu'da Ahşap Seralarla Kadınlar Üretecek

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayata geçirilen proje ile kurulacak ahşap seralarla kadınlar hem üretecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunacak. Proje çerçevesinde ilk etapta 20 kadına sera yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim verilecek.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayata geçirilen proje ile kurulacak ahşap seralarla kadınlar hem üretecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunacak. Proje çerçevesinde ilk etapta 20 kadına sera yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim verilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İnebolu Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Üretken Kadın Güçlü Kadın" projesi çerçevesinde ilçede kurulacak seralarda kadınlar üretim yapacak. Hayata geçirilen projenin imza töreni Kastamonu Valiliği'nde gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İnebolu Halk Eğitim Merkezi arasında protokol imzalandı. Proje çerçevesinde ilçede yaşayan 20 kadının organik tarım yaparak gelir elde etmesi sağlanacak.

"20 kadınımız proje dahilinde organik üretim yapacaklar"

İmza töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Projeyi İçişleri Bakanlığımıza sunmuştuk, oradan 461 bin lira destek çıktı. İnşallah takibini de, uygulamasını da hep birlikte yapacağız. İnebolu'ya ahşap seralar yapılacak. 20 kadınımız bu projeye dahil olacak. 20 kadınımız proje dahilinde organik üretim yapacaklar. İnebolu'da ve İstanbul'da organik pazarlarda da bu üretilen ürünlerin satışını gerçekleştirecekler. Bu kıymetli bir proje. Dolayısıyla pazar noktasında bir sıkıntı yok. Diğer ilçelerimize ve diğer sivil toplum kuruluşlarımıza da bunun örnek olacağını düşünüyorum ve temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çiftçilerimizi seracılık konusunda eğiteceğiz"

İçişleri Bakanlığı'na ve Kastamonu Valiliği'ne projeye verilen destekten ötürü teşekkür eden İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise, "İnebolu ilçemiz sera noktasında Kastamonu'da en fazla üretim yapan ilçemiz. Şu an itibarıyla 115 dekar örtü altı üretime sahibiz. Bizim de amacımız böyle potansiyeli olan bir ilçeyi bu konuda desteklemek, teşvik etmek ve bölgesel bir sera noktasına dönüştürmek. Bununla ilgili 3-4 ayrı sera projemizi yürütüyoruz. PRODES projemizle de 20 kadınımıza destek vereceğiz. 461 bin liralık arz ettiğimiz projemiz onaylandı. Buradaki amacımız, hem 20 kadına sera vermek hem de İnebolu'da bir eğitim süreci başlatmak. Çiftçilerimizi seracılık konusunda eğiteceğiz. Biraz daha profesyonel anlamda uygun gübreleme, toprak analizleri yapılması, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlayarak biraz daha profesyonel anlamda üretim yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Son 2 yılda 170 aileye sera desteğinde bulunduklarını söyleyen Baycar, "Bunu herhangi bir bütçe olmadan kendi yerel imkanlarımızla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım İlçe Müdürlüğü, Orman İlçe Müdürlüğü, Kaymakamlığımızın organizasyonunda sera dağıtımı yapmış olduk. Bu projemiz de inşallah bunu canlandıracak güzel bir projemiz oldu. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı. - KASTAMONU