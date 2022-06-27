Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar sonrası bölgeyi sel aldı. Özellikle Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da evleri su bastı, dereler taştı. İnebolu belediyesi hangi parti? İnebolu belediye başkanı kim?

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANI KİM?

13 Şubat 1972 tarihinde İnebolu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İnebolu'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden Ekonomist olarak mezun oldu. 1991 yılından itibaren İnebolu'da ticaret ile uğraşmaktadır. Özay gemi Acenteliği ve Özay odun kömür ticareti firmasının sahibidir. Deniz Ticaret Odası ve SS Gemi armatörleri motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin İnebolu temsilciliğini yapmaktadır.21.10.2017 tarihinde yapılan 6. Ak Parti İnebolu olağan kongresinde ilçe başkanlığı görevini devir aldı. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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