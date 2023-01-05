Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar İnditex grubunun indiriminin hangi tarihte gerçekleşeceğini araştırıyor. İnditex indiriminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İnditex indirimi ne zaman? İnditex indirimi nedir, ne zaman yapılacak? 2023 İnditex indirimi hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

İnditex, 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğudur. Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. İnditex grubunun yapacağı indirim merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından, "İnditex indirimi ne zaman?" sorusunu araştırmaya başlandı. Peki, İnditex indirimi ne zaman? İnditex indirimi nedir, ne zaman yapılacak? 2023 İnditex indirimi hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

İNDİTEX İNDİRİMİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Inditex'in bünyesinde bulunan markalarının 2014 yılı itibarı ile dünya genelinde 6.393 mağazası ve 100.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. İnditex grubunda yapılacak indirim kullanıcılar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen İnditex grubunun indirimi ilk olarak Zara'nın online sitesinde 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecektir.