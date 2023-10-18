İndigo nedir? İndigo insanlar ne demek? İndigo kelimesinin anlamı ne?

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İNDİGO NEDİR?

İndigo kelimesi "çivit bitkisi ve boyası, çivit rengi" olarak bilinir. Eski Yunanca'ya kadar uzanan bu kelime Hind + ikos birleşimi ile oluşur.

İNDİGO İNSANLAR NE DEMEK?

İndigo çocuk, bir New Age teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuk anlamına gelir. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayında yer almış, sonraki on yılda bazı filmlerle popülerlik kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur. Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır. Hiçbir bilimsel çalışma bu olgunun varlığını veya İndigo çocuk özelliklerini desteklememektedir. Bazı durumlarda, çocuklarında öğrenme güçlüğü bulunan aileler, bu kavramı alternatif bir açıklama aracı olarak benimsemektedir. Uzmanlar bunu, anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için kullandığı bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir