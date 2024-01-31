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İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek?

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Birçok faydası bulunan, sıkça tüketilen incir ağacı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yetişmektedir. İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? İncir ağacı!

Birçok faydası bulunan, sıkça tüketilen incir ağacı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yetişmektedir. İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? İncir ağacı! Rüyada incir ağacı görmek ne demek?

İNCİR AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇAR MI?

İncir ağacı yetiştirme yöntemi olarak fidan yöntemi kullanılır. Yetiştirmesi büyük emek isteyen incir ağaçları için ilk başta toprak ve fidan işlemleri halledilir. 3-4 günde bir sulanan incir ağaçları, Mart ve Nisan ayları içerisinde olgunlaşır. Peki, incir ağacı çiçek açar mı? Evet, incir ağacı çiçek açar. Ekilen kabın içerisinde açar ve olgunlaşarak meyve verir. Açan çiçek bir adet bir tohumlu, 'aken' adı verilen sert kabuklu meyvelere dönüşür.

İNCİR AĞACI ÖZELLİKLERİ

Ağaçlar 7-8 metre yükseklikte, 8-9 metre genişliğinde, dik, fakat yaş aldıkça sarkık dal şeklinde görünüme sahiptir.

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Alzheimer Riski azaltır,

Kanseri Önler

Saç ve Cilt Sağlığına iyi gelir,

Kemik ve İskelet Sistemi Sağlığına faydalı,

Bronşit ve Astım

Sindirim Sistemi Sağlığı için faydalı,

Tansiyonu Düzenler.

İNCİR AĞACI TARİHİ

Günümüzde Ege Bölgesi'nde üretilen incir, M.Ö. 9000'li yıllardan itibaren üretimi yapılmaktadır. En eski incir yetiştiriciliği Mısır'da bulunan Nil Nehri deltasında rastlanmaktadır. Sümer kralı Urukagina 5000 yıl önce incirden bahsetmiştir. İncir ağacı sadece meyvesi değil, kabuğu, kökleri ilaç yapımında da kullanılmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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