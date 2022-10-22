Sihirli Annem dizisi ile gönüller fetheden İnci Türkay hakkında merak edilenler var. Sevilen oyuncu İnci Türkay'ın kim olduğu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz isim olan İnci Türkay'ın hayatı araştırılıyor. Peki, İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında, nereli? İnci Türkay hayatı ve biyografisi!

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İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

İnci Türkay15 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğan Türk dizi oyuncusudur. Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Konsevatuvar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ayrıca, 2000 yılında Sylvia adlı oyun ile katıldığı Tiyatro İstanbul'da birçok oyunda oynamıştır. İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak'ın senaryosunu yazdığı "Dünya Varmış" dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı "Sihirli Annem" dizisinde 2003'ten 2006'ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, "Duma Duma Dum" adlı programın da sunuculuğunu yaptı.

Sihirli Annem'den sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 yılının başında Tayga Toys adında, tamamen tahtadan, geri dönüşümlü, bitkisel boyalarla renklendirilmiş oyuncaklardan oluşan bir oyuncakçı açmıştır. 2009 yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu "Teyzanne" dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi, 6. bölümde final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından "Şahane Çocuklar" adlı, Kanal 1'de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle program da bitti. 2010 yılında Kanal D'de yayımlanan "Cuma'ya Kalsa" adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu. Ardından "Sihirli Annem" dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 yılında yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfının yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan "Köstebekgiller" dizisinde oynamaya başladı. 2016 yılında Rengarenk adlı dizide Zerrin rolünü canlandırdı. Siyah adında bir köpeği vardır. 2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılında eşinden boşanmıştır. Eylül 2019'da Türkay ve Atilla Saral, 11 yıllık birlikteliklerini Londra'da düzenlenen bir törenle resmîleştirdi