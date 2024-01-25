İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim?

İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ ZAHİR KİM?

İnci Taneleri Zahir karakterini Mustafa Yıldıran canlandırıyor.

MUSTAFA YILDIRAN KİMDİR?

İnci Taneleri'nin Zahir'i Mustafa Yıldıran 1980 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Devlet tiyatrolarında oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

Mustafa Yıldıran'ın Oynadığı Diziler

Babalar Duyar

Avrupa Yakası

Filinta / 2016

İçerde / 2016

Söz / 2017-2018

Azize / 2019

Ramo / 2020