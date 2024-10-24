İnci Taneleri dizisi Dilber karakteriyle dikkat çekerken, Dilber'in yeni dansı gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam var mı ve 24 Ekim Perşembe günü İnci Taneleri dizisinde neler olacağı merak ediliyor. İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle! Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre'yi korumakta kararlıdır ve onları da alarak Nehir'in düğünü için Göcek'e yola çıkarlar. Polis çevirmesine takılınca Dilber'in oynadığı oyunla son anda kurtulurlar. Başta Dilber olmak üzere herkese bu tatil iyi gelecektir. Azem, yıllar önce kaldığı ceza evini ziyaret ederek koğuş arkadaşlarıyla hasret giderir.

Piraye ve ailesi de Nehir'in düğünü için Göcek'tedir. Ayça, Azem hocasını Göcek'te yemek yedikleri mekanda görünce çok şaşırır ve sevinçten havalara uçar. Piraye ise Azem'i gördüğü için hem şaşkın hem de mutludur. Bu karşılaşma sürpriz olsa da yeni planlara zemin hazırlar.

Nehir, düğününe gelen Kasım, Nergis ve Cihan'ı farklı kimliklerle tanıtır. Azem tüm kalbiyle kızının düğününde, onun yanında olmak isterken Nehir'i tedirgin etmek istemez. Peki Azem, kızının düğününe katılacak mı?

İNCİ TANELERİ DİLBER'İN YENİ DANSI

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, dizisinin yeni bölümünün fragmanındaki yeni dansı ile dikkat çekti.