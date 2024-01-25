İnci Taneleri Nergis kim? İnci Taneleri Nergis gerçekte kim?

İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri Nergis kim? İnci Taneleri Nergis gerçekte kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ NERGİS KİM?

İnci Taneleri Nergis karakterini Güven Kıraç canlandırıyor.

YASEMİN BAŞTAN KİMDİR?

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.

1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İkinci Bahar adlı dizide oynadı.

Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.

2012 yılında yayımlanmaya başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.[1] 2021'de yayımlanan Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaşmıştır.