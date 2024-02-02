İnci Taneleri nerede çekildi? İnci Taneleri hangi şehirde, ilde çekildi?

İnci Taneleri nerede çekildi? Sorusu, Dilber evin barkın yok mu repliği ile gündeme gelen dizinin hangi gün yayınlanmakta olduğunu merak etmekte olan izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Yayınlanmakta olan ilk fragmanı ile gündeme bomba gibi düşmekte olan dizinin detayları merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Peki, İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İnci Taneleri dizisi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen çekimleriyle dikkat çekiyor. İnci Taneleri dizisi Beşiktaş, Galata, Karaköy, Taksim, Balat gibi şehrin farklı semtlelerinde çekildi. Dizinin çekimleri hem kapalı mekanlarda hem de açık alanlarda gerçekleştiriliyor. Özellikle pavyon sahneleri, İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir mekânda çekiliyor.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN?

İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır. İnci Taneleri dizisi her Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.