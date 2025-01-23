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İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü üstlendiği dizi, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmişti

Ülkeyi yasa boğan Bolu'daki yangın sonrası iki gündür dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmıyordu. Bu akşam (23 Ocak) dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusuydu. Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'yle ilgili açıklama geldi.

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

İnci Taneleri 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Milli yas nedeniyle dizilerin yayın akışında yaşanan değişiklikler sonrasında Perşembe günü düzenli yayın akışı devam edecek.

Kanal D'nin 23 Ocak tarihli yayın akışı şu şekilde:

07:00 Küçük Ağa (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:15 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00:15 Annem Ankara (Tekrar)

02:30 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

04:30 Kuzey Güney (Tekrar)

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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