İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Peki, İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber'in muhteşem performansı!

Azem, sahneye Dilber'in çıktığını görünce şok oluyor! Dilber ise izleyenleri muhteşem performansı ile mest ediyor!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre'yi korumakta kararlıdır ve onları da alarak Nehir'in düğünü için Göcek'e yola çıkarlar. Polis çevirmesine takılınca Dilber'in oynadığı oyunla son anda kurtulurlar. Başta Dilber olmak üzere herkese bu tatil iyi gelecektir. Azem, yıllar önce kaldığı ceza evini ziyaret ederek koğuş arkadaşlarıyla hasret giderir. Piraye ve ailesi de Nehir'in düğünü için Göcek'tedir. Ayça, Azem hocasını Göcek'te yemek yedikleri mekanda görünce çok şaşırır ve sevinçten havalara uçar. Piraye ise Azem'i gördüğü için hem şaşkın hem de mutludur. Bu karşılaşma sürpriz olsa da yeni planlara zemin hazırlar. Nehir, düğününe gelen Kasım, Nergis ve Cihan'ı farklı kimliklerle tanıtır. Azem tüm kalbiyle kızının düğününde, onun yanında olmak isterken Nehir'i tedirgin etmek istemez. Peki Azem, kızının düğününe katılacak mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ BUGÜN YOK MU?

İnci Taneleri dizisi bugün Kanal D yayın akışında tekrar bölümü yer alıyor.

İşte yayın akışı:



İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.