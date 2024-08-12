İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı?

İnci Taneleri ne zaman başlıyor ve İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

İnci Taneleri dizisinin konusu ie; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnci Taneleri ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.