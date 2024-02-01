İnci Taneleri konusu gerçek mi, oyuncuları kimler? İnci Taneleri dizisi uyarlama mı?

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri fragmanıyla büyük ilgi uyandırdı. Fragmanda yer alan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansı sosyal medyada günlerce konuşuldu. İlk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında İnci Taneleri gerçek hikayesi sorgulatılıyor. Peki, İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...