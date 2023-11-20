İnci Taneleri dizisi ne zaman yayınlanacak ve konusu nedir merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu üstlendiği İnci Taneleri dizisi, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor ve Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı İnci Taneleri dizisi yakında izleyiciyle buluşacak. İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnci Taneleri ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücel isimli karaktere hayat verecek. İnci Taneleri dizisi Kanal D ekranında yayınlanacaktır. Ancak, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlayacağı belli değildir.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında "İnci Taneleri" adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU KİMLER?

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Merak edilen dizinin setinden de ilk kareler yayınlandı.