İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, Dilber'in dans performansını izlerken yanına Cihan ve Yasin gelir, Cihan Azem'e Dilber ile alakalı bir soru yöneltir...

Azem, Dilberi izlerken Cihan ve Kibrit Yasin'in yanına gelmesi sonucunda, Cihan Azem'e Dilber'i sevip sevmediğini sorar!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 20. bölümünde düğüne büyük saldırı yapılıyor!

Azem kızının düğününde Nehir'in yanında olmak için adeta çırpınır. Nehir ise babasını görmemekte son derece kararlıdır. Azem, tüm cesaretini toplayıp düğüne katılır, bunda Dilber'in payı çok büyüktür. Dilber ve Piraye'nin karşılaşması ikisinin arasında soğuk rüzgarın yeniden esmesine neden olur. Piraye, Nehir'in Azem'in kızı olduğunu öğrenir. Cihan ve arkadaşlarının sabıka kayıtlarını öğrenen polis, düğün öncesi durumu aileye bildirir. Nehir, kardeşinin nasıl bir bataklıkta olduğunu öğrenir.

Dilber'in dansı düğüne damga vururken, Reyyaz'ın adamlarına verdiği emirle düğüne saldırı düzenlenir. Saldırı sonrasında Cihan ve Necmi gözaltına alınır. Azem, içindeki karanlık düşüncelerle baş başa kalır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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