İnci Taneleri CANLI izle! 6 Mart İnci Taneleri 35. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri canlı izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem kendini affedebilecek mi?

Dilber, Azem'e oğlunu affedip affetmediğini sorar. Azem ise herkesten önce kendiyle olan iç savaşını çözemediğini fark eder...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

Azem'e uzun zaman sonra romanıyla ilgili müjdeli bir haber gelir. Ama onun çözmesi gereken çok daha ciddi meseleleri vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan'lar arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlayamaz hale gelmiştir. Cihan'ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.