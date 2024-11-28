İnci Taneleri CANLI izle! 28 Kasım İnci Taneleri 24. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri canlı izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, büyük tehlikeyle karşı karşıya!

Azem, başındaki belayla uğraşırken, Nehir boşanmak istediğini açıklıyor. Dilber ise Zahir ve Reyyaz'ın pavyona gelişiyle büyük tehlikeyle karşı karşıya kalıyor!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Nehir'i düştüğü bataklıktan kurtarmak için mücadele ediyor.

Nehir'i çaresiz bir halde bulan Azem ve Cihan onu yalnız bırakmamaya kararlıdır. Ancak Nehir, babasını ne görmek ne de onu dinlemek istemez. Olanları öğrenen Mahur, oğluna büyük bir rest çeker. Arcan'la da ilişkileri kopma noktasına gelen Nehir hayatını yine geçmişinin karanlığına teslim etmek üzeredir. Cihan bir yanda ablası için endişelenirken diğer yanda ise Semi'yle ilişkisi hayatının karanlık gerçekleriyle sarsılır. Çünkü Semi, Cihan hakkında gizlenen gerçekleri bizzat Cihan'ın kendisinden öğrenir.

Ayça, Azem hakkındaki gerçekleri öğrenir ve çok sevdiği hocası hakkında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Piraye ise Azem'den yardım ister ve Ayça'nın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek ister.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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