İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri canlı izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her yalan bir diğerini doğurmakta!"

Cihan ile Semi'nin aşkı giderek derinleşiyor. Dilber ise Piraye'nin gelişinden rahatsız! Azem'i arayan gizemli kadın kim? Her suç başka bir suça gebe, her yalan başka birini doğurmakta...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, tehlikenin ortasında kalıyor!

Aleyna'nın kaçırılması iki grup arasında gerilimi daha da artırır. Cihan, kendi yolunu belirlemeye çalışır. Azem oğlunun içinde bulduğu işleri hiç desteklemese de onun için endişelenir.Dilber ve Yıldız, Zerre'nin içine düştüğü dertten onu kurtarmak için bir yol arar. Piraye, Azem'in romanını okudukça gerçeklerin farkına varır.

Artık Azem'e kızmak eskisi kadar kolay olmayacaktır.Ayça öğretmeniyle yeniden bir araya geldi için çok mutludur. Azem kendini ve oğlunu bu karmaşık dünyadan uzak tutmaya çalıştıkça kendini meselelerin ortasında bulmaya devam eder. Reyyaz'a yapılacak en büyük hatalardan biri yapılmıştır ve Cihan da bu hatanın taraflarından biri sayılacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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