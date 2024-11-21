İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, öldü mü?

Dilber, Kibrit Yasin'e Azem'in kız arkadaşı olduğunu açıklar, Azem'in gerçekleri de ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bir soru ise Azem'in damarına basar!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 21. bölümünde Azem, kızı Nehir'i bulabilmek için belanın ortasında kendisini bulur.

Azem'in yolu bir şekilde hep Piraye ile kesişiyordur. Piraye'nin içinde Azem'e haksızlık yaptığına dair bir şüphe kök salmışken, karşısında hiç ummadığı bir anda yine Azem'i bulur. Dilber, başındaki dertleri Azem'in de yardımı ile ertelemeyi başarmıştır. Ama hala içinde cevapsız soruların tedirginliği vardır.

Nehir'e ulaşılamadığını öğrenen Cihan, hemen babasına gider. Azem ve Cihan, Arcan'ın evine giderler. Nehir'den bir iz bulabilmek için büyük bir mücadele vermek zorundadırlar. Azem oğlunu ve kızını yanına alıp geçmişin karanlığını silmek isterken çocuklarının içinde olduğu çıkmazların tam ortasındadır artık. Azem'in inci taneleri artık ona hiç olmadıkları kadar ihtiyaç duydukları büyük dertlerin içindedir.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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