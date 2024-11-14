İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

zem, Piraye ve Dilber arasında seçim yapacak mı?

Dilber, Azem'in kendisini sevmediği düşüncesine kapılır. Azem ise Piraye'ye katil olmadığını söyler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 22. bölümünde Azem, Dilber'i bulaştığı beladan kurtarmak için büyük bir mücadelenin içine giriyor.

Azem, Cihan'ın arkasında olacağını ve onu yalnız bırakmayacağını söyler. Cihan ise ilk kez babasına inandığını itiraf eder. Annesini onun öldürmediğine inanan Cihan babasına yıllardır duyduğu hasreti sarılarak giderir. Azem, Dilber'i Zahir'in elinden kurtarmaya çalışırken Dilber de Azem'e yani en güvendiği limana sığınır. Dilber'in en büyük destekçisi Azem olur. Azem ve Cihan, Dilber ile Yıldız'ı başlarındaki Zahir belasından kurtarır. Zahir'e evrakları imzalatmak için mekana baskın yapan Azem ve Cihan amaçlarına ulaşırlar. Azem, üzerinde yıllardır çalıştığı kitabının beğenilmesi ve yayınevinden gelen teklifle mutlu bir şaşkınlık yaşar. Nergis'in ısrarıyla kitabını yayınevine bırakan Azem, beklediği mutluluğu yaşar.

Dilber,borçları yüzünden Kamuran'ın kapanına kısılır. Bu borcu ödeyebilmek için konsa çıkması gerekir ancak Azem'e durumu anlatınca beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Dilber de Azem'in umursamaz tavrına karşı restini çeker. Tayfun, pavyona gitmek istediğini Azem'e söyler ve kalbinde kelebekler uçuşur. Çünkü Tayfun Yıldız'a adeta hayran olmuştur. Arcan'ın annesi Nehir'in karşısına geçer ve Azem'in fotoğrafını göstererek kim olduğunu sorar. Nehir ise annesinin katili ve aynı zamanda babası olduğunu söyler. Azem, Dilber'in sert çıkışının ardından Cihan'ın şaşırtan sorusuyla karşı karşıya kalır. Cihan, Azem'e Dilber'i sevip sevmediğini sorar. Azem ise sevdiğini söyler ve ama en büyük aşkının Hande olduğunu da itiraf eder.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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