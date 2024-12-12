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İnci Taneleri CANLI izle! 12 Aralık İnci Taneleri 26. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

İnci Taneleri CANLI izle! 12 Aralık İnci Taneleri 26. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
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Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan İnci Taneleri'nin 26. bölümünün canlı izleme linki Kanal D tarafından paylaşıldı. İzleyiciler, sevilen dizi İnci Taneleri'nin yeni bölümünü canlı ve HD kalitede izleyebilecekler. İnci Taneleri CANLI izle! 12 Aralık İnci Taneleri 2426Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri canlı izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, Zahir belasından kurtulamıyor!

Azem, Nehir'le olan mücadelesine devam ederken "Katil kim?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Zahir, Dilber'in canını yakmak için bu kez Necmi'ye saldırıyor. Azem, Piraye'ye hikayenin sonunu beklemesi gerektiğini söylüyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 26. bölümünde Dilber, Zahir'in üzerine bıçakla yürüyor!

Dilber, Reyyaz ile iş birliği yapan Zahir'in pavyona gelmesiyle çileden çıkar. Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından son noktaya gelir, eline bıçağı alıp Zahir'in üzerine yürür. Dilber öfkesine yenik düşüp Zahir'i yaralayacak mı? Zahir için bu defa yolun sonu mu geldi? Tüm bunlar yaşanırken herkes hayatındaki sorunları çözmeye çalışır. Semi ile yakınlaşan Cihan'ın kapısını aşk çalarken, onu muhbir yapmaya çalışan emniyet müdür yardımcısı Kürşat ile de uğraşır. Öte yandan Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir.

Dilber, Zahir'den kurtuldum diye düşündükçe Zahir yeni bir yolunu bularak Dilber'in hayatına girmeyi başarır. Dilber ile Zahir yine pavyonda karşı karşıya gelir. Cihan muhbir olmayı reddeder ama komiser Kürşat bu konuda ısrarcıdır. Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir. Piraye, Azem'in Ayça ile derslerine devam etmesini ister ama Azem'in önce çözmesi gereken başka karışıklıklar vardır. Zahir, Zerre'nin tutuklanmasına neden olurken Dilber'in de hayatını karartmadan vazgeçmez.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini izlemek için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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