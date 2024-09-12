İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in rol aldığı İnci Taneleri dizisi, 2. sezon başlama tarihi seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnci Taneleri dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Bu hafta Perşembe günü ekrana gelmeyecek olan dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün, önümüzdeki hafta Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Furkan Rıza Demirel, Bora Cengiz