Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Tüm dünya vereceği yanıtı bekliyordu! Putin'den ateşkes açıklaması
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı

Suriye'de geçici anayasa yürürlükte! İşte öne çıkan maddeler

İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri dizisi, 36. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicilerde "İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem kendini affedebilecek mi?

Dilber, Azem'e oğlunu affedip affetmediğini sorar. Azem ise herkesten önce kendiyle olan iç savaşını çözemediğini fark eder...

İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem yaşananların ve geçmişin yükünü hafifletmek, hayatını yeniden yoluna koymak için geride bıraktığı gerçeği ile yüzleşmeye karar verir.

Azem'e uzun zaman sonra romanıyla ilgili müjdeli bir haber gelir. Ama onun çözmesi gereken çok daha ciddi meseleleri vardır. Azem, Reyyaz ve Cihan'lar arasında kurmaya çalıştığı barışı sağlayamaz hale gelmiştir. Cihan'ı korumak için Reyyaz ile yeni bir anlaşma yapar.

İnci Taneleri 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
img

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak
img

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaret! Zelenskiy 'hazırız' dedi
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle

UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.