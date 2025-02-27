İnci Taneleri 34. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Büyük Ustalara!"

Azem ve Kasım çilingir sofrasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor!

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz. .

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Azem, Candan'ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan'ın ise kafası karışıktır. Reyyaz ve Cihan'ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye'nin Azem'e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.