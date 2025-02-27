Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!

İnci Taneleri 34. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

İnci Taneleri 34. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri'nin 34. bölümünün izleme linki yayınlandı. Dizinin son bölümünde Azem, çocuklarının hayatlarının savrulmasına engel olamıyor. Arcan ve Nehir evliliklerini kurtarmaya çalışırken, Cihan özgürlüğü ile sınanan taraf oluyor. İzleyiciler, İnci Taneleri'nin son bölümünü ve yeni bölümün neler olacağını merak ediyorlar. İnci Taneleri'nin tüm bölümlerini izlemek için verilen linki kullanabilirsiniz. İnci

İnci Taneleri dizisi izlemek isteyen seyirciler, İnci Taneleri full HD bölüm izle ve İnci Taneleri tek parça izleme linkini araştırıyorlar. Peki, İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri 34. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Büyük Ustalara!"

Azem ve Kasım çilingir sofrasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor!

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz. .

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Azem, Candan'ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan'ın ise kafası karışıktır. Reyyaz ve Cihan'ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye'nin Azem'e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İnci Taneleri 34. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 34. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Dünya basını Öcalan'ın silah bırakma çağrısını böyle gördü
img

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
img

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.