İnci Taneleri 30. bölüm tek parça full HD izleme linki!

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

nci Taneleri dizisinin 30. bölümünde Azem, çocuklarının hayatlarının savrulmasına engel olamıyor. Piraye, Dilber ve Yıldız'ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır. Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, gözünü karartıyor! Azem, hem polis hem de mafyayla yaptığı gizli anlaşmaların sonucunda tarafların bu anlaşmalara uyup uymayacağı konusunda diken üstündedir. Diğer yandan, Nehir ve Cihan'a anlatacağı gerçeklerin ardından yaşanacak her şeyi göze almaya hazırdır...

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.