İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aleyna'nın kaçırılması iki grup arasında gerilimi daha da artırır. Cihan, kendi yolunu belirlemeye çalışır. Azem oğlunun içinde bulduğu işleri hiç desteklemese de onun için endişelenir.Dilber ve Yıldız, Zerre'nin içine düştüğü dertten onu kurtarmak için bir yol arar. Piraye, Azem'in romanını okudukça gerçeklerin farkına varır.

Artık Azem'e kızmak eskisi kadar kolay olmayacaktır.Ayça öğretmeniyle yeniden bir araya geldi için çok mutludur. Azem kendini ve oğlunu bu karmaşık dünyadan uzak tutmaya çalıştıkça kendini meselelerin ortasında bulmaya devam eder. Reyyaz'a yapılacak en büyük hatalardan biri yapılmıştır ve Cihan da bu hatanın taraflarından biri sayılacaktır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her yalan bir diğerini doğurmakta!"

Cihan ile Semi'nin aşkı giderek derinleşiyor. Dilber ise Piraye'nin gelişinden rahatsız! Azem'i arayan gizemli kadın kim? Her suç başka bir suça gebe, her yalan başka birini doğurmakta...

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