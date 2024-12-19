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İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki

İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki
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İnci Taneleri dizisi izlemek isteyen seyirciler, İnci Taneleri full HD bölüm izle ve İnci Taneleri tek parça izleme linkini araştırıyorlar. Peki, İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi seyirciden tam not almayı başardı. İnci Taneleri 27. bölüm full HD izle ve İnci Taneleri full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirciler, İnci Taneleri 27. bölüm tek parça izle ve İnci Taneleri full HD bölüm izleme linkini merak ediyor. İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 27. bölüm tek parça izle!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zahir, Necmi'yi öldüresiye dövüp Aleyna'yı kaçırıyor!

Dilber ve Yıldız, Zerre'nin yaşadıkları için vicdan azabı çekiyordur. Bu yetmezmiş gibi başlarında bir de Zahir derdi vardır. Zahir pavyonu ve Dilber'i zor durumda bırakmak için elinden geleni yapmaya devam ediyordur. Piraye, Ayça'nın derslerine olan ilgisini yeniden kaybetmesinden dolayı endişelenince Azem'den yardım ister. Azem ve Piraye'nin sürekli iletişimde olması Dilber'i her defasında kalbinden yaralar.

Nehir hayatını toparlamaya çalışıyordur. Cihan ise iki ateşin arasındadır ve hayat onu yeniden bir tercih yapmaya zorlayacaktır. Necmi ise saldırıya uğrar ve Zahir, Necmi'yi öldüresiye döver. Aleyna ise kaçırılır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nerede olursa olsun umuda, sevgiye sıkılır her kurşun..."

Necmi Aleyna ile değiş tokuş yapabileceği birisini kaçırmıştır! Cihan ise büyük bir karşılaşmanın ortasındadır!

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini bölümleri izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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