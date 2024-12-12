Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 27. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, Zahir belasından kurtulamıyor!

Azem, Nehir'le olan mücadelesine devam ederken "Katil kim?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Zahir, Dilber'in canını yakmak için bu kez Necmi'ye saldırıyor. Azem, Piraye'ye hikayenin sonunu beklemesi gerektiğini söylüyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 27. bölümünde Dilber, Zahir'in üzerine bıçakla yürüyor!

Dilber, Reyyaz ile iş birliği yapan Zahir'in pavyona gelmesiyle çileden çıkar. Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından son noktaya gelir, eline bıçağı alıp Zahir'in üzerine yürür. Dilber öfkesine yenik düşüp Zahir'i yaralayacak mı? Zahir için bu defa yolun sonu mu geldi? Tüm bunlar yaşanırken herkes hayatındaki sorunları çözmeye çalışır. Semi ile yakınlaşan Cihan'ın kapısını aşk çalarken, onu muhbir yapmaya çalışan emniyet müdür yardımcısı Kürşat ile de uğraşır. Öte yandan Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir.

Dilber, Zahir'den kurtuldum diye düşündükçe Zahir yeni bir yolunu bularak Dilber'in hayatına girmeyi başarır. Dilber ile Zahir yine pavyonda karşı karşıya gelir. Cihan muhbir olmayı reddeder ama komiser Kürşat bu konuda ısrarcıdır. Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir. Piraye, Azem'in Ayça ile derslerine devam etmesini ister ama Azem'in önce çözmesi gereken başka karışıklıklar vardır. Zahir, Zerre'nin tutuklanmasına neden olurken Dilber'in de hayatını karartmadan vazgeçmez.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.