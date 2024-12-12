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İnci Taneleri 26. bölüm tek parça full HD izleme linki

İnci Taneleri 26. bölüm tek parça full HD izleme linki
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İnci Taneleri dizisi izlemek isteyen seyirciler, İnci Taneleri full HD bölüm izle ve İnci Taneleri tek parça izleme linkini araştırıyorlar. Peki, İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri 26. bölüm tek parça izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi seyirciden tam not almayı başardı. İnci Taneleri 26. bölüm full HD izle ve İnci Taneleri full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirciler, İnci Taneleri 26. bölüm tek parça izle ve İnci Taneleri full HD bölüm izleme linkini merak ediyor. İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 26. bölüm tek parça izle!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 27. bölümünde Dilber, Zahir'in üzerine bıçakla yürüyor!

Dilber, Reyyaz ile iş birliği yapan Zahir'in pavyona gelmesiyle çileden çıkar. Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından son noktaya gelir, eline bıçağı alıp Zahir'in üzerine yürür. Dilber öfkesine yenik düşüp Zahir'i yaralayacak mı? Zahir için bu defa yolun sonu mu geldi? Tüm bunlar yaşanırken herkes hayatındaki sorunları çözmeye çalışır. Semi ile yakınlaşan Cihan'ın kapısını aşk çalarken, onu muhbir yapmaya çalışan emniyet müdür yardımcısı Kürşat ile de uğraşır. Öte yandan Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir.

Dilber, Zahir'den kurtuldum diye düşündükçe Zahir yeni bir yolunu bularak Dilber'in hayatına girmeyi başarır. Dilber ile Zahir yine pavyonda karşı karşıya gelir. Cihan muhbir olmayı reddeder ama komiser Kürşat bu konuda ısrarcıdır. Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir. Piraye, Azem'in Ayça ile derslerine devam etmesini ister ama Azem'in önce çözmesi gereken başka karışıklıklar vardır. Zahir, Zerre'nin tutuklanmasına neden olurken Dilber'in de hayatını karartmadan vazgeçmez.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, Zahir belasından kurtulamıyor!

Azem, Nehir'le olan mücadelesine devam ederken "Katil kim?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Zahir, Dilber'in canını yakmak için bu kez Necmi'ye saldırıyor. Azem, Piraye'ye hikayenin sonunu beklemesi gerektiğini söylüyor.

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİLİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini bölümleri izlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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