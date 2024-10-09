Son dönemlerin dikkat çeken yapımlarından biri olan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Dizi, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi oluşturdu. Dolayısıyla, yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair resmi bir duyurunun yapılması, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki, İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?

İNCİ TANELERİ 10 EKİM PERŞEMBE YENİ BÖLÜM VAR MI?

İnci Taneler 2. Yeni sezon 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri yeni sezon yarın başlayacak. Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor.