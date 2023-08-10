Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişi' görevine getirildi. Bu isimlerden İnci Sezer Becel ve İlker Gündüöz'ün hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İnci Sezer Becel, Türk bürokrat ve Nevşehir valisi olarak bilinirken, daha önce Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulundu. Peki, İnci Sezer Becel kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi İnci Sezer Becel hayatı ve biyografisi

Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, İnci Sezer Becel kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi İnci Sezer Becel hayatı ve biyografisi

İNCİ SEZER BECEL KİMDİR?

İnci Sezer Becel, (d. 1971, İslahiye) Türk bürokrat ve Nevşehir valisi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmış, çeşitli ilçelerde kaymakam olarak hizmet vermiştir.

1971'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında mezun oldu, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanıp 1994 yılında Ordu'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunması sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere'nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli yönetimiyle ilgili eğitim gördü.

1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Çeltik ilçesine Kaymakam olarak atanmıştır. Adıyaman'inin Tut ilçesinde kaymakamlık yaparken emniyet amiri olarak görev yapan ve kendi emri altında bulunan Başkomiser Hakan Becel'le 2001 yılında evlendi. 2001-2006 yılları arasında Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaymakamlık yapan Becel, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığına, 2011 yılında bir kararname ile Çeşme kaymakamlığına atanmıştır. 2009 yılında birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmış olan Becel, 2015 Haziran ayı itibarı ile beş seneliğine Çatalca kaymakamı olarak atanmıştır. 2016'da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Becel bir çocuk annesidir.

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMDİR?

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.