Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İnci Hekimoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. İnci Hekimoğlu kimdir? İnci Hekimoğlu kaç yaşında, nereli? İnci Hekimoğlu hayatı ve biyografisi!

İNCİ HEKİMOĞLU KİMDİR?

İnci Hekimoğlu bir süre haber müdürlüğü yapan İnci Hekimoğlu röportajlar yayımladı. Vatan Yahut Susurluk: Siyasi Cinayetler adında bir kitabı da vardır.İnci Hekimoğlu eşitli sitelerde yazılar yayımlamaktadır

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