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İnci Başaran neden öldü?

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Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulunan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kıza ait olduğu öğrenildi. Peki, İnci Başaran neden öldü?

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulunan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Peki, İnci Başaran neden öldü?

İNCİ BAŞARAN NEDEN ÖLDÜ?

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulunan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kıza ait olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde yaşandı. Denize açılan balıkçılar derede bir ceset bulmuştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlenmişti. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu. İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İnci Başaran neden öldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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