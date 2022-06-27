İnci Bakraç kimdir? İnci Bakraç hayatı ve biyografisi! İnci Bakraç kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İnci Bakraç merak konusu oldu. İşte İnci Bakraç hakkında merak edilen İnci Bakraç kimdir, İnci Bakraç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İNCİ BAKRAÇ KİMDİR?

İnci Bakraç Tunç, 2004 yılından bu yana medya sektöründedir.

Hürriyet Gazetesi, Show Tv, Fox Tv, Akşam Gazetesi gibi bir çok medya organında sunuculuk/spikerlik ve editörlük yaptı.

Son olarak Neler Oluyor Hayatta sunuculuğu yapmaktadır.

Haberler.com - Gündem