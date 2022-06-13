Inception (Başlangıç) izle! (FULL HD) Inception fragmanı izle!

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INCEPTION KONUSU

Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak olan Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Casusluk dünyasında aranan bir oyuncu olan Cobb'a bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse.

INCEPTION HAKKINDA BİLGİLER

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Michael Caine, Tom Hardy, Marion Cotillard

Tür: Gizem, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2010 (148 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma

Senaryo: Christopher Nolan

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Inception

Resmi Site: wwws.tr.warnerbros.com/inception/mainsite/

Dağıtıcı Firma: Warner Bros

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