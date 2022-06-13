Inception (Başlangıç) izle! (FULL HD) Inception fragmanı izle!
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Inception izle! Bilim Kurgu film severler Inceptionfilmi izle araştırması yapmakta. Genellikle Inception full izle Türkçe dublaj, Türkçe altyazılı izle araştırması yapılıyor. Inception full izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Inceptionizle ve detaylar haberimizde...
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Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak olan Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Casusluk dünyasında aranan bir oyuncu olan Cobb'a bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse.
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Michael Caine, Tom Hardy, Marion Cotillard
- Tür: Gizem, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı: 2010 (148 dk)
- Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma
- Senaryo: Christopher Nolan
- Yapımcı Firma: Warner Bros
- Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
- Orijinal Dil: İngilizce
- Orijinal Adı: Inception
- Resmi Site: wwws.tr.warnerbros.com/inception/mainsite/
- Dağıtıcı Firma: Warner Bros