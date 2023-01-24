İnanç Konukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İnanç Konukçu'nun hayatı ve biyografisi!

Az Önce Konuştum programı konuklarından olan İnanç Konukçu kimdir merak ediliyor. Peki, İnanç Konukçu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İnanç Konukçu'nun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Oyuncu İnanç Konukçu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İnanç Konukçu kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?

Dağıstan İnanç Konukçu (d. 10 Kasım 1985, Ankara) Türk oyuncu. Konukçu, 10 Kasım 1985 yılında Keçiören, Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır.

KARİYERİ

2005: İlk oyunculuk deneyimi Karanlıktaki Umut

2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini sergiledi.

2010-2013: Behzat Ç. serisi

2010 - 2013 yıllarında Star TV'de yayınlanan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adli romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Hayalet karakterini canlandırmıştır. Dizi, 3 sezon yayımlandı ve 96 bölüm sürmüştür. 2011'de Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2013'te Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmlerinde de Hayalet karakterini canlandırmıştır. Hayalet karakteri, Konukçu'nun geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yere sahiptir.

2013-2015: Kaçak, Kasap Havası

2013-2015 yılları arasında atv'de yayınlanan Kaçak dizisinde Doktor Nazmi karakterini canlandırmıştır. Dizi, 2 sezon 52 bölüm sürmüştür. 2015 yılında Kasap Havası filminin başrollerinde yer aldı.

2016-2018: Dar Elbise, Kaçma Birader, Kırlangıç Fırtınası ve Adı: Zehra

2016 yılında Dar Elbise filminde Nezmi karakterini, Kaçma Birader filminde Barmen karakterini canlandırdı. 2017 yılında FOX'ta yayınlanan Kırlangıç Fırtınası dizisinde Hikmet Turaboğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi 7 Bölüm sürmüştür. 2018 yılında Adı: Zehra dizisinde Kadir Keltikli karakterini canlandırmıştır. Dizi 14 Bölüm sürmüştür.

2019-2020: Vurgun, Behzat Ç. ve Nasipse Adayız

2019 yılında FOX'ta yayımlanan Vurgun dizisinde Kayhan karakterini canlandırmıştır. Dizi 6 bölüm sürmüştür. Aynı yıl ise yeniden çekilen ve bu kez Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 4. sezonunda Hayalet karakterini canlandırmıştır. 4. sezon, 9 bölüm sürmüştür. 2020 yılında Nasipse Adayız filminde Naci karakterini canlandırdı.

2021-günümüz: Hükümsüz, Doğduğun Ev Kaderindir, Kalp Yarası ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

2021 yılında Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinin 5. Bölümünde Sami Ören karakteri ile ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Meto karakteri ile konuk oyuncu olarak yer almıştır. Dizide 6 Bölüm oynamıştır. Aynı yılda atv'de Kalp Yarası dizisinde Sinan Sancakzade karakterini canlandırmıştır. Dizi 32 Bölüm sürmüştür.

2022 yılında atv'de yayınlanacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ethem Marna karakterini canlandıracaktı ancak Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin çekimleri ile çakışması nedeniyle diziden ayrılmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELER?

Sinema:

2011 : Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2013 : Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2015 : Kasap Havası

2015 : Tuhaf Zamanlar

2016 : Dar Elbise

2016 : Kaçma Birader

2020 : Nasipse Adayız

Televizyon:

2005 : Karanlıktaki Umut

2010-2013 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013-2015 : Kaçak

2017 : Kırlangıç Fırtınası

2018 : Adı: Zehra

2019 : Vurgun

2021 : Doğduğun Ev Kaderindir

2021-2022 : Kalp Yarası

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